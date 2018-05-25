تداول الريال المعدني يتيح 4 إيجابيات

علي القحطاني(صدى):

حدد خبراء اقتصاد 4 إيجابيات يتيحها تداول الريال المعدني، وذلك بعدما اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” الريال المعدني بدلًا من الورقي في التداول بشكل رسمي، بعد 57 عامًا اعتبارًا من أمس الخميس.

وأكد الخبراء أن تداول الريال المعدني يساعد على معرفة أسعار السلع بشكل دقيق، بالإضافة إلى مساعدة الدولة علي ضبط الأسعار، كما يعد عامل ضغط يسيطر علي جشع التجار، ويعمل على تعزيز قيمة الريال.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن: ” وعي الشعوب الاقتصادي يقاس باستشعارهم لأهمية العملات المعدنية، لأن هذه العملات تتيح العديد من الإيجابيات، وتجاهلها يؤدي للعديد من السلبيات، واستخدام العملات المعدنية يحقق 4 إيجابيات ” .

وأضاف الخبراء: ” تجاهل استخدام العملات المعدنية لسنوات تسبب بالعديد من السلبيات من أهمها الهدر المالي، واختلاف الأسعار، وربح التجار الكبير علي حساب الأسعار ” .