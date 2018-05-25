تراجع أسعار النفط وسط محاولات روسية لزيادة الإنتاج

موسكو(صدى):

شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في ظل تلميحات روسية بزيادة الانتاج تدريجيًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 78.63 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتًا، وذلك بعد بلوغه حاجز الـ80 دولار للبرميل لأول مرة في أكثر من 3 سنوات في وقت سابق من مايو.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.60 دولار للبرميل، بتراجع قدره 11 سنتًا.

ومن جانبه كان قد صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، بأن القيود المفروضة على انتاج النفط ما قد يخفف تدريجيًا إذا رأت أوبك والمنتجون من خارجها في يونيو أن السوق يستعيد توازنه.