الحوثيون تحت نيران الجيش اليمني والتحالف بصعدة

فهمي محمد(صدى):

واصل الجيش اليمني، اليوم الجمعة، انتصاراته المتوالية وضرباته ضد عناصر ومواقع مليشيا الحوثي الإيراني في عدة جبهات بمحافظة صعدة.

وتمكنت قوات الجيش من دك مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في صعدة، كما حررت وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع والسنام وأجزاء كبيرة من جبال الحديد، متقدمًا بسلسلة جبال مزهر بباقم.

كما أشارت مصادر يمنية إلى سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير تعزيزات ومخزن أسلحة لها بغارات للتحالف العربي بمديريات ” سحار، رازح، شدا، مجز، ومنبه ” في صعدة.