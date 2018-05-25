شركة نسما للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة، و مراقب التكاليف: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت ” نسما للكهرباء ” إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 24 مايو 2018م، ومستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2018م، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: هنا.