” تكامل السياحي ” يعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة بجدة وينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن توافر عدة وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضح ” تكامل ” ، أن الوظائف المُعلنة متاحة بقطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز: ” شركة هادية عبداللطيف جميل لتجارة المواد الغذائية المحدودة، وشركة محجوب” ، وذلك في كل من: ” جدة، وينبع ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير مطعم هندي.

– موظف استقبال في فندق: عدد 5 وظائف.

– فني صيانة عام.

– فني تكييف وتبريد/ صيانة.

– مشرف خدمات عامة بفندق: عناية منزلية.

وأتاح المركز السياحي التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 24 مايو 2018م، ويستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2018م.

فيما أشار المركز إلى إمكانية الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا