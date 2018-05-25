الكشف عن موعد التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن موعد التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة، مبينة أنه سيتم ذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن الإدارات العليا في الهيئة العامة للطيران المدني والمطار، عقدت اتفاقًا مع مجموعة ” بن لادن ” السعودية، كي تتولى مهمة تشغيل المطار الجديد في المرحلة الأولى، وذلك حتى طرح منافسة التشغيل على الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال، وترسيتها، والتي يتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام القادم.

جدير بالذكر، أنه قد تم عقد اجتماعات مكثفة في المطار بين الأجهزة التنفيذية والتشغيلية بالهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المطار، خلال الأيام الماضية، للتأكد من جاهزية جميع القطاعات العاملة داخل المطار واكتمال الاستعدادات للتشغيل.