خلال عامين.. 810 آلاف أجنبي خارج وظائفهم

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن بلوغ الوظائف التي تم إضافتها للمواطنين إلى نحو 43 ألف وظيفة فقط، إذ ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص المسجلين في ” التأمينات ” إلى 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كان عددهم 1.72 مليون مشتغل بنهاية الربع الأول من عام 2016.

وأوضحت أنه خرج نحو 810 آلاف أجنبي من وظائف بالقطاع الخاص في السعودية خلال عامين، إذ بلغ عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون موظف أجنبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 8.52 مليون موظف بنهاية الربع الأول من 2016.