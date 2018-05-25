بالفيديو.. لاعبو روسيا يحتفلون بالمونديال بارتداء قمصان الأخضر والمنتخبات المشاركة

نواف السالم(صدى):

رحب لاعبو وإداريو المنتخب الروسي بضيوف كأس العالم الذي يبدأ يونيو المقبل على طريقتهم الخاصة؛ حيث أظهر مقطع فيديو اللاعبين والإداريين وهم يحتفلون بالحدث الكروي الأكبر بارتداء قمصان الفرق المشاركة بالمونديال.

ووجه المدافع سيرجي إيجناشيفيتش، الذي يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات بقميص الدب الروسي، رسالةً قائلًا: ” آمل أن تنال روسيا إعجاب جميع ضيوفها. إنه فصل الصيف هنا، حيث الطقس رائع والناس ودودون. أنا متأكد من أنكم ستكونون سعداء هنا ” .

وارتدى الحارس إيجور أكينييف، قميص المنتخب الألماني بطل العالم، بينما قال: ” نرحب بجميع الفرق القادمة إلى هنا للمشاركة في نهائيات كأس العالم. أعتقد أنهم سوف يقتنعون بسرعة بأن روسيا جاهزة 100٪ لاستقبالهم. فقد سبق أن نظمت بلادنا الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى والمباريات المهمة. آمل أن يستمتع كل اللاعبين والمدربين والمشجعين بروسيا وكرم ضيافتها ” .