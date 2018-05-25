بالصور.. محافظ وادي الدواسر يتفقد استعدادات المستشفى العام لمواجهة تداعيات إعصار ” مكونو “

نايف السالم(صدى):

تفقد عبدالله بن سليمان المبارك، محافظ وادي الدواسر، صباح اليوم الجمعة، استعدادات مستشفى وادي الدواسر العام، لمواجهة تداعيات إعصار ” مكونو ” ، والخطط الموضوعة له.

وأطلع ” المبارك ” ، على سير العمل بالمستشفى العام، وقام بزيارة المرضى المنومين والاطمئنان عليهم، كما أخذ جولة في أقسام التنويم والعناية المركزة، وكذلك أقسام المستشفى الأخرى.

وثمّن ” المبارك ” ، ما تقدمه إدارة المستشفى العام بالمحافظة من جهود وتطوير ملموس ومستمر، موجهًا شكره للكوادر الطبية والتمريضية بها، نظير عملهم الدؤوب بهذه المهنة العظيمة، خاصةً مع دخول شهر رمضان الفضيل، فيما أشاد مراجعي المستشفى بهذه اللفتة الإنسانية الرائعة من المحافظ، واهتمامه بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.