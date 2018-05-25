وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة التركي القابضة في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة مجموعة التركي القابضة عدة وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال – عبر موقعها الإلكتروني – من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من: جدة، والخبر، ومدن أخرى، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مدير المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، الهندسة المدنية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مسؤول الخدمات اللوجيستية: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو الهندسة).

وأتاحت مجموعة التركي، التقديم من قبِل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 15 نوفمبر 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي:هنا.