” الغذاء والدواء ” تمنع استيراد الخضراوات والفواكه المصرية من المنشآت غير المعتمدة

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن قيامها باتخاذ عدد من الإجراءات بخصوص الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر، وذلك بناءًا على الضوابط والاشتراطات الخاصة باستيراد الخضراوات والفواكه المصنعة والمجمدة ومنتجاتها من مصر، وبناء على الصلاحيات الموكلة من الهيئة بأحكام الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من سلامتها ومأمونيتها.

وأوضحت الهيئة أنها لن تأذن بفسح إرساليات الخضراوات أو الفواكه المصنعة أو المجمدة التي ترد من مصر إلى منافذ المملكة من المنشآت غير المعتمدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 13 يوليو المقبل، بينما اشترطت الإجراءات أن تكون إرساليات الخضراوات والفواكه المصنعة والمجمدة ومنتجاتها من مصر، من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة، مصحوبة بشهادة صحية من الجهة الرقابية وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

وتابعت أن ذلك بالإضافة إلى تقرير الفحص المخبري من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية لكل منتج يتضمن نتائج مخبرية تثبت خلو المنتجات من بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة ومطابقتها للحدود المسموح بها وفقًا للتشريعات المعتمدة في المملكة، وتقرير مخبري من مختبر معتمد يثبت خلو المنتجات من فيروس التهاب الكبد الوبائي ” A ” .

وأكدت أن الشروط الأساسية لاستيراد المواد الغذائية تتضمن أن يكون المستورد قد سجل منشآته، وذلك بفتح حساب إلكتروني لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتسجيل المسبق لمنتجاته الغذائية المستوردة، وأن يكون المنتج المستورد مستوفيًا لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة في المملكة، وغير ذلك من الشروط.