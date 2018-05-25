بالفيديو.. حفلة رقص لطبيبة تجميل داخل العمليات تتسبب في تلف مخ مريضة

متابعات(صدى):

أثارت جراحة تجميل تٌدعى ” ويندل ديفيس ، استياء وغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها 20 مقطع فيديو مع المرضى وهي تغني وترقص على نغمات الهيب هوب، حتى إنها عرضت مشاهد جراحية أمام الكاميرا .

وفي هذا الصدد تقدم رجل بدعوى قضائية ضد الطبيبة يتهمها مريضة ” والدته ” تعاني من تلف في المخ بعد تحميل لقطات لنفسها ترقص وتغني داخل غرفة العمليات ، مٌشيرا إلى أن والدته كانت تريد أن تحسن من مظهرها من أجل ارتداء فستان زفافها.

وكانت أصيبت ” إسيلما كورنيليوس ” بقصور في القلب بعد إجراء عملية شد بطن في عيادة الطبيبة في جورجيا، وتوقف قلب المريضة البالغة من العمر 55 عاما لمدة ثماني ساعات، حيث لم تكن العيادة مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ، واستغرق وصول سيارة الإسعاف وقتا طويلا.

ولحسن الحظ، تمكن المسعفون من استعادة النبض، لكنهم تأخروا في نقلها لأن الطبيبة كان عليها خياطة الجلد مرة أخرى، كما اكتشفوا أن المصعد لا يصلح لإدخال نقالة الإسعاف، فاضطر المسعفون إلى حمل السيدة والنزول بها على السلالم.

وعندما وصلت أخيرا إلى المستشفى، شخص الأطباء حالتها بتلف دائم في المخ بسبب نقص الأكسجين سيؤدي إلى إصابتها بالشلل وستحتاج إلى الرعاية بقية حياتها ، على الفور تقدم ابن المريضة بدعوى ضد الطبيبة .