ميناء جدة ينقذ حياة بحار روماني على متن ناقلة نفط بالبحر الأحمر

نايف السالم(صدى):

تمكن ميناء جدة الإسلامي من إنقاذ حياة بحار روماني مريض، كان يعمل على متن ناقلة نفط عابرة للبحر الأحمر، وذلك بعد معاناته من آلام أسفل البطن.

حيث ورد اتصالًا لبرج ميناء جدة الإسلامي، من ناقلة نفط تحمل علم دولة مالطا، أفاد بوجود مريض يعاني من آلام أسفل البطن، ليقدم الميناء على الفور المساعدة العاجلة للمريض، وذلك من خلال نقله من منطقة الميناء إلى المستشفى.

جاء ذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بميناء جدة، والأمن الصناعي، وكذلك مركز المراقبة الصحية بالميناء.