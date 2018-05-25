” عموري ” على رادار الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام إدارة نادي الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، بالتقدم بعرض إلى لاعب العين الإماراتي، عمر عبدالرحمن الشهير بـ ” عموري ” لتمثيل الفريق في الموسم القادم.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يقبل ” عموري ” العرض المقدم له من العميد بعد أن انتهى عقده مع النادي الإماراتي؛ لينتقل إلى ملاعب دوري المحترفين.

وأكدت أن اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، أصبح خارج حسابات نادي الاتحاد في الموسم المقبل؛ مما يعطي الفرصة لعموري بالتواجد مع الفريق.