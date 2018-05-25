شركة أبيات تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أبيا ” ABYAT ” المتخصصة بمجال مواد التشطيب والأثاث الداخلي والخارجي بالتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير المرافق والسلامة (الخبر)، رئيس الصندوق (عدد وظيفتين/ الرياض)، لافتة إلى أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 24 مايو 2018م، وحتى تاريخ 23 يوليو 2018م، على الرابط الإلكتروني: هنا.