” المرور ” يكشف موعد اختبار النساء الحاملات لرخص قيادة أجنبية واستبدالها بسعودية

نايف السالم(صدى):

كشف اللواء محمد البسامي، مدير عام المرور، عن موعد اختبار النساء اللاتي يحملن رخص قيادة أجنبية، واستبدال رخصهن برخص قيادة سعودية، مؤكدًا أنه سيتم ذلك بعد استكمال التجهيزات ذات العلاقة على الفور.

جاء ذلك كتوضيحًا لصحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث لفت اللواء البسامي، إلى أهمية الرجوع للمتحدثين الرسميين للحصول على المعلومات الدقيقة فيما يخص الشأن العام، خاصة وأنه سبق إيضاح كل ما يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة، مبيّنًا أن النساء اللاتي لا يحملن رخص قيادة، بدأن في التدرب على القيادة بالفعل في المدارس الخاصة بتعليم المرأة قيادة السيارة.

تجدر الإشارة، إلى أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد وجهت دعوتها مؤخرًا لجميع المواطنات والمقيمات اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة الدولية والحصول على أخرى سعودية، إلى تسجيل طلباتهن عبر بوابة رخصة القيادة السعودية.