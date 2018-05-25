مواطن يوثق استغلال شاب لمركبة حكومية في نقل كراتين مياه

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مواطن بتصوير مقطع فيديو لشاب استغل مركبة خدمات تابعة لأمانة الرياض، في نقل كراتين المياه المعدنية بالتعاون مع وافدين.

كانت تقف المركبة عند محال تجارية بحي الحلقة في الطائف، أمام مبنى الإدارة العامة للتعليم الجديد ،واستغرب المواطن من أنها تتبع أمانة الرياض، وباقترابه منها وجد قائدها شاب يستغلها بتحميلها كراتين من المياه المعدنية بالتعاون مع وافدين يقومون بإخراجها من سكن قريب من الموقع أو من مستودع يتبع لأحد المراكز التجارية.

الأمر الذي دعاه لالتقاط وتوثيق الحالة تصويرًا، ومن ثم قدم البلاغ رسميًا لدى عمليات أمانة الطائف والتي بدورها تقوم بالمتابعة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف، إسماعيل إبراهيم، أنه تم الوقوف من قِبل البلدية الفرعية على الموقع، وبدورها قامت بإغلاقه، بانتظار مراجعة صاحبه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.