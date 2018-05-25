مواطن يوثق استغلال شاب لمركبة حكومية في نقل كراتين مياه
قام مواطن بتصوير مقطع فيديو لشاب استغل مركبة خدمات تابعة لأمانة الرياض، في نقل كراتين المياه المعدنية بالتعاون مع وافدين.
كانت تقف المركبة عند محال تجارية بحي الحلقة في الطائف، أمام مبنى الإدارة العامة للتعليم الجديد ،واستغرب المواطن من أنها تتبع أمانة الرياض، وباقترابه منها وجد قائدها شاب يستغلها بتحميلها كراتين من المياه المعدنية بالتعاون مع وافدين يقومون بإخراجها من سكن قريب من الموقع أو من مستودع يتبع لأحد المراكز التجارية.
الأمر الذي دعاه لالتقاط وتوثيق الحالة تصويرًا، ومن ثم قدم البلاغ رسميًا لدى عمليات أمانة الطائف والتي بدورها تقوم بالمتابعة.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف، إسماعيل إبراهيم، أنه تم الوقوف من قِبل البلدية الفرعية على الموقع، وبدورها قامت بإغلاقه، بانتظار مراجعة صاحبه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 3 ساعات
عندنا واحد موظف بأمانة جدة وماخذ سياره كيا رسميه واخينا بالله نااافخ ريشه ولا بعد يقضي مشاويره عليها هو وعايلته وازييييدكم من الشعر بيت حتى وراعانه يسوقونها وسياراته الخاصه موقفها عند بيتهم ( لكن من امن العقوبه اساء الأدب)
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4371 ] نشر منذ 1 ساعة
من اكبر الكبائر
الشرك بالله
والاضرار بالناس