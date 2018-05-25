الخارجية تعلن عن خطتها لمساعدة اليمنيين في سقطري بعد إعصار ماكونو

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الخارجية، عن المهام الإنسانية لقوة الواجب السعودية ضمن القوات المشتركة في جزيرة سقطري اليمنية بعد إعصار ماكونو.

وتمثلت المساعدات في فتح وشق الطرق المتضررة في كافة طرق جزيرة سقطري، ونقل المتضررين لمناطق آمنة، وحصر الأضرار في الممتلكات الشخصية والمحلات التجارية، إضافة إلى نقل وتركيب محطة كهربائية بطاقة إنتاجية 5 ميجا وات.

وتتكون قوة الواجب السعودية المشتركة في الجزيرة من ، سلاح وحدات المهندسين، والدفاع المدني، ومصلحة الجمارك، والشرطة والمرور، والمراقبة الجوية.

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