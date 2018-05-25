عمل ” صبي ” بأحد المحلات..رجل الأعمال ” الجريسي ” يكشف عن بداية مسيرته

علي القحطاني (صدى):

تحدث رجل الأعمال عبد الرحمن الجريسي، الذي يعد أحد الرموز الاقتصادية، عن بداية مسيرته العملية، موضحًا أنه عمل كصبي بأحد المحلات التجارية.

وقال الجريسي خلال لقاءه ببرنامج ” من الصفر ” ،إن أحد جيران عمه طلب منه ” صبي ” للعمل في المحل لديه مشيرا إلى أنه بمجرد أن أخبره عمه بالأمر وافق مباشرة ، مضيفًا : ” توجهت إلى صاحب المحل وأقمت بمنزله وعملت لديه لمدة 3 سنوات ، بمبلغ 750 ريال على الفترة كاملة “.

وفي سياق منفصل، قال الجريسي: ” تلقيت دعوة من مجلس الغرف الفرنسية لزيارة فرنسا وسافرت ضمن وفد من رجال الأعمال ضم نحو 30 أو 40 شخص وتم عقد اجتماع بين رجال الأعمال الفرنسيين ونظرائهم السعوديين “.

وأضاف: ” خلال أول جلسة من الاجتماع ألقى رئيس الغرف التجارية الفرنسية كلمة رحب خلالها بالوفد السعودي ثم جاءت كلمة أحد المشاركين وهو عضو في البرلمان الفرنسي ولكنه أساء إلى اللقاء بأن وجه بعض الانتقادات إلى المملكة مشيرا إلى أن قال أن المملكة لديها دخل وثروة ولكنها تضيعها ” .

وتابع: ” شعرت بالألم جراء كلمة رجل الأعمال والبرلماني الفرنسي، وعندما أُتيحت لي الفرصة لإلقاء الكلمة وجهت الشكر لرئيس مجلس الغرف ،ثم أكدت عدم صحة ما قاله البرلماني الفرنسي ” ،مشيرا إلى أنه إما أن يكون جاهلا عما في المملكة أو أنه تعمد وقصد الإساءة للعلاقات السعودية الفرنسية .