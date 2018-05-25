بالصور..تفاصيل الاعتداء على الشاعر إبراهيم زولي بقطعة حديدية

تركي السالم(صدى):

تعرض الشاعر إبراهيم زولي للضرب بقطعة حديدية ” مفتاح عجل ” ، في بطنه، من قبل جيرانه بسبب خلاف.

وتمكنت الجهات الأمنية في ضمد بجازان، أمس الخميس، من ضبط المعتدين على الشاعر ،وتم التحفظ عليهم لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم في ملابسات القضية ومعرفة تفاصيلها.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة النقيب نايف الحكمي، إن زولي على خلاف مع جيرانه بسبب شارع يقع بين منزلي أطراف القضية في ضمد، واشتد النزاع بينهم ووصل إلى مشاجرة.

وأشار المجني عليه إلى أنه تم الاعتداء عليه داخل منزله ،قائلا: ” تعرضت للطعن بمنزلي، والآن أرقد في مستشفى ضمد ” .

وذكر مدير شرطة ضمد العقيد حسن الحربي أن زولي تعرض للضرب وليس الطعن، وأن الشرطة بانتظار التقرير الطبي من المستشفى المعالج، خصوصًا أن المجني عليه ليست به إصابة ظاهرة على جسده.

كما أوضح شقيق الشاعر أن الأطباء يشتبهون في إصابته بكسور في الضلوع، إثر تلقيه الضرب بآداة حديدية حادة .