على مستوى المملكة..عسير والباحة تتصدران نسبة المعمرين والمعمرات

ابها(صدى):

أظهرت دراسة حديثة بجامعة الباحة أن منطقتي عسير والباحة ‏تتصدران نسبة المعمرين والمعمرات السعوديين والسعوديات من عمر 80 سنة، فيما أكثر على مستوى مناطق المملكة.

وأوضح القائم على الدراسة الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي ‏متخصص علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، أن النتائج تشير إلى أن نسبة المعمرين والمعمرات فوق عمر 80 سنة، وأن المعمرات أعلى من نسبة المعمرين في المملكة.

وتوقع الغامدي أن يرتفع عدد المسنين في المملكة إلى 10 % من عدد السكان في عام 2025.