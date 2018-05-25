 تفاعلا مع حلقة ” مجموعة إنسان ” ..وزير الخارجية البحريني يوجه رسالة لأحلام

نورة الشهري (صدى):

وجه وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، رسالة إلى الفنانة الإماراتية أحلام، بعد مصالحتها واعتذارها لنوال الكويتية.

وقال وزير الخارجية البحريني : ” كم انت عظيمة يا أحلام و كم أنت جميلة ” ، تقديرًا لموقفها وتسامحها.

كانت نوال الكويتية قد ظهرت في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي ” علي العلياني ” خلال استضافته لأحلام ببرنامج ” مجموعة إنسان “، قالت فيها : ” إعتذارك علي عيني وعلي رأسي، إحنا بينا عيش وملح وبينا عشرة حلوة، ونحن في شهر فضيل وأنتي تظلي أختي، وربنا سبحانه وتعالي قال إن اللي يسامح الأول هو الأكرم، وأنتي اليوم كنتي أكرم مني “.

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