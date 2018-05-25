بالصور..تسرب غاز بمطبخ شقة يتسبب في أضرار وخيمة

نايف السالم(صدى):

أسفر وميض لحظي بمسكن في جدة ، بعد تسرب غاز المطبخ، عن إصابة رجل وامرأة بحروق بليغة ، متسببا في أضرارًا كبيرة بالشقة.

وكان الغاز قد تسرب وانتشر في الشقة، متعرضًا لمصدر حراري، مما أدى إلى حدوث وميض لحظي أصاب المرأة والرجل بحروق، وجرى نقلهما لتلقي العلاج، بحسب متحدث الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سرحان.

وأوضح العقيد سرحان أن واجهة الشقة تضررت بسقوط الحائط الأمامي من الدور الرابع، متسببا في أضرار مادية لبعض السيارات المتوقفة أمام المبنى.