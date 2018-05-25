كيا سبورتاج 2019 المحسنة تخرج بتصميم مطور ونظام دفع هجين

متابعات(صدى):

كشفت الشركة الكورية الجنوبية “كيا” النقاب عن سيارتها “سبورتاج” الرياضية التي تم تجديدها وتحديثها كموديل 2019 عبر الجمع بين تعديلات شكلية بسيطة مع إضافة مجموعة جديدة بالكامل من المحركات إلى القائمة.

ولبدء البيع في أوروبا في الربع الثالث من العام ، دخلت سبورتاج الجديدة في عصر الموديلات الكهربائية من كيا. وبحلول عام 2025 ، وبناء على النظام الذي تم طرحه هذا الأسبوع ، تخطط الشركة لإنتاج 16 مركبة بنظام بديلة للطاقة في السوق ، بما في ذلك خمسة سيارات هجينة ، وخمسة سيارات هجينة بلوج ان ، وخمس سيارات تعمل بالكهرباء ، وسيارة تعمل بخلايا الوقود.

ويسمى نظام الهجين الخفيف المستخدم في سبورتاج EcoDynamics داخليًا في الشركة ويأتي من خلال إقران محرك ديزل سعة 2.0 لتر بمحرك كهربائي بجهد 48 فولت ومولدات هجين خفيفة. وسيتم خفض مخرجات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 4% في إطار إجراء اختبار المركبات الخفيفة العالمي (WLTP) وبنسبة تصل إلى 7% في ظل دورة القيادة الأوروبية الجديدة.

وبالإضافة إلى المحرك الديزل الهجين الخفيف ، تم إجراء بعض التغييرات الإضافية حيث تم استبدال المحرك CRDi الحالي 1.7 لتر مع محرك 1.6 لتر جديد. وتقول كيا إن هذا هو أنظف محرك يعمل بالديزل صنعته على الإطلاق. والوحدة الجديدة تطور قوة بين 113 و 134 حصاناً.

ومن حيث الشكل ، لم يتغير الكثير لهذه النسخة عن السابقة عليها حيث تم تغيير الصادمات الأمامية والخلفية ، في حين تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية والخلفية وتصمم عجلات تتراوح بين 16 و 17 و 19 بوصة . وسيكون هناك إصدارات GT-Line من سبورتاج وستأتي مع إضافات قليلة، مثل شبكة التهوية باللون الأسود اللامع وغطاء فضي، ولمسات كروم معتم على العتبات الجانبية و الباب الخلفي.

وفي الداخل ، فإن عجلة القيادة الجديدة ومجموعة العدادات المعدلة حصلت كلها على تغييرات هناك بعض الخيارات الجديدة المتاحة للفرش وتبطين السقف.