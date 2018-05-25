إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادثين منفصلين تصادم وانقلاب اليوم الخميس ونتج عنها 6 اصابات وكان الحادثين بمواقع متفرقة بالباحة .

وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 20:44 مساء اليوم عن حادث تصادم بين سيارتي هايلكس وجمس الموقع نزول بيده بالقرب من السد ، وتم توجية ثلاث فرق اسعافيه للموقع وايضاً القياده الميداني سعد الزهراني وعند وصول اول فرقة لموقع الحادث اتضح بوجود اربع اصابات تم التعامل مع الاصابات بالموقع وبعد ذلك نقلها لمستشفى القرى العام وكان وضع الاصابات متوسطة الخطورة .

وقد ورد بلاغ اخر افاد بوقوع حادث انقلاب وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 21:59 مساء اليوم الموقع الحجرة محطة الجوال وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود اصابتين اصابة خطيره والأخرى بسيطة تم التعامل معها بالموقع وبعد ذلك نقلها الى مستشفى قلوه العام .