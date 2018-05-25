3 فائزات تأهلن لنهائيات الممكلة للشطرنج

فهمي محمد(صدى):

انطلقت منافسات الدوري السعودي للشطرنج، لفئة ” فردي ” سيدات جدة للشطرنج السريع، بمشاركة 47 لاعبة، في 5 جولات بالنظام السويسري، وذلك بالصالة الخضراء بجدة.

وتوجت ” داليا السميري ” بلقب بطولة جدة للشطرنج السريع في الجولة الخامسة من البطولة، كما حلت ” دينا إسحاق ” وصيفة، وحصلت اللاعبة ” منار مليباري ” على المركز الثالث بالبطولة، لتكتمل بذلك البطاقات الثلاث المؤهلة لنهائيات المملكة عن المنطقة الغربية، والمقرر عقدها في 28 يونيو القادم.

وتتواصل منافسات الدوري في كل من ” الرياض، والدمام ” لنفس الفئة للتنافس على بطاقات التأهل .

وتأتي إقامة هذه البطولات ضمن خطة الاتحاد السعودي للشطرنج لتوسيع قاعدة المشاركات من فئة شطرنج السيدات، ويهيب ” الاتحاد ” بدور العنصر النسائي في هذه اللعبة في جميع مجالاتها، حيث أقام مؤخرًا عدد من دورات التنظيم والتحكيم للشطرنج النسائي التي أشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة.