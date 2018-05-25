اعتراض صاروخا باليستيا في سماء نجران

نايف السالم(صدى):

اعترض الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية اتجاه نجران منذ قليل.

يجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية، أطلقت أمس صاروخًا أخر تم اعتراضه في سماء نجران.