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اعتراض صاروخا باليستيا في سماء نجران

اعتراض صاروخا باليستيا في سماء نجران
نايف السالم(صدى):

اعترض الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية اتجاه نجران منذ قليل.

يجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية، أطلقت أمس صاروخًا أخر تم اعتراضه في سماء نجران.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 47586 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم انصر جنودنا على عدوهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 16 دقيقة

اللهم انصرهم يارب العالمين ودمر اعدائنا

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يسترها وتعدي على خير

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