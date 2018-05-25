نشر : منذ 37 دقيقة 1٬458 3 الاخبار المحلية اعتراض صاروخا باليستيا في سماء نجران نايف السالم(صدى): اعترض الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية اتجاه نجران منذ قليل. يجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية، أطلقت أمس صاروخًا أخر تم اعتراضه في سماء نجران. الوسوم:نجران
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47586 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم انصر جنودنا على عدوهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم ,, آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم انصرهم يارب العالمين ودمر اعدائنا
فيصل[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يسترها وتعدي على خير