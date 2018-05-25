بالفيديو.. تعرف على تباعيات الإعصار ” ميكونو ” بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

قال خبير الأرصاد الجوية ” عادل القازنلي ” ، إن الأجواء المصاحبة للإعصار ميكونو المتوقعة أن تشهدها بعض المناطق في المملكة، هي الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة والتى قد تزداد سرعتها لتصل إلى 82 كم / ساعة وذلك على منطقة الخيرخير، ونجران، وشرورة.

وأضاف ” القازنلي ” ، أن من تباعيات الإعصار أيضا دخول كمية كبيرة من بخار الماء والمكونة للسحب الركامية الممطرة على المنطقة الجنوبية للرياض والمنطقة الشرقية .

وأكد خبير الأرصاد، أن إرتفاع الأمواج علي السواحل في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، تعد أحد أهم تباعيات الإعصار ” ميكونو ” ، لافتًا إلي أن الأمواج قد ترتفع لتصل إلى 10 أمتار فوق مستوي سطح البحر.