4 نصائح لتهتمي ببشرتك خلال شهر رمضان

نورة الشهري(صدى):

إنّ حلول شهر رمضان المبارك في خلال فصل الصيف، وبالتالي طول فترة الصيام التي تمتد لأكثر من 14 ساعة، تؤدي الى تراجع نسبة استهلاك المياه وبالتالي يؤثر الأمر بشكل سلبي على بشرتك، لأنه مع تزايد الحرارة في الصيف، يؤدي نقص استهلاك الماء إلى ضعف طبقة الجلد تحت البشرة، ما يجعلها عرضة للإصابة بحَبّ الشباب، كما يُسبب جفاف الشفاه المفرط، ويترك الشعرَ بمظهر سيء غير مرغوب به.

ولذلك سنقدم لكِ مجموعة من النصائح التي تساعدك على المحافظة على نضارتك وتألقك في خلال شهر رمضان.

– تقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع: تعتبر هذه الخطوة من أبرز الأمور المهمة للبشرة، كونها تساعد على ازالة خلايا البشرة الميتة ويمنع انسداد المسام، وبالتالي يعيد الاشراقة الى بشرتك.

– ترطيب البشرة بانتظام: من الأمور الأساسية التي يجب المواظبة عليها في خلال شهر رمضان هي العمل على ترطيب البشرة بانتظام، وفي هذا المجال يمكنك وضع الزيت على الوجه، كونه يسري بعمق حتى طبقة الجلد تحت البشرة، ما يحميها ويساعد على منحها مظهر ممتلئ.

– الاهتمام بالشعر: لا يقتصر الجفاف على الوجه والبشرة فقط بل يتعداه الى الشعر، وبالتالي فان جفاف الشعر سيؤثر حتماً بشكل سلبي على لمعان الشعر، لذا، عليكِ استخدام الشامبو والبلسم المرطِّب الغني بالزيوت الطبيعية والتركيز على الاعتناد على قناع مغذ للشعر مرة واحدة على الأقل أسبوعياً سيفيد خصلات شعركِ الجافة.

– عدم اهمال الأظافر: يؤدي الجفاف غالباً إلى ضعف الأظافر وتشققها، وبالتالي ما عليك سوى استخدام الزيت المغذي لجلد الأظافر قبل الخلود للنوم يومياً، على ان يكون هذا الزيت غنياً بمكونات معالجة، مثل زيت الأركان وڤيتامين C وبرو ڤيتامينB5. وتتميز هذه التركبيات التي تتغلغل في المسام بتكنولوجيا مماثلة للعدسات اللاصقة، فهي مستحضرات تسمح للماء بالوصول إلى سطح أظافركِ، ما يجعلها مناسبة للمسلمات المواظبات على الصلاة.