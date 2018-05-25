استثناء مستفيدي ” العقاري ” و” الإسكان ” من مباديء التمويل المسؤول

عادل الحربي(صدى):

أجرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، اليوم الخميس، تعديلات على مادتين من مباديء التمويل المسؤول للأفراد.

وأسفر التعديل عن استثناء ” ساما ” لمستفيدي ‫ صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان من ” مبادئ التمويل المسؤول ” ، على ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبته 65% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

يجدر الإشارة إلى أن مبادئ التمويل المسؤول تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.