عائض القرني يقدم نصائح لمن تراكمت عليه الهموم في ليلة 9 رمضان

عادل الحربي(صدى):

قدم الداعية الشيخ عائض القرني نصائح اليوم الخميس ليلة 9 رمضان لمن تراكمت عليه الهموم.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : إذا تراكمت همومك، وتلاحقت غمومك، فقف واترك ما بيدك من عمل لحظات وأكثر من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺوسوف ترى النتيجة.

وأضاف القرني من صدق الله صدقه الله، فقط صحح نيتك وأبشر بالخير، أقبل على الله وسوف يفتح لك أبواب رحمته، أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين فارفع يديك ولن يردهما صفرًا.