وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة بحادث مروع بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

توفى أب وأم و5 أطفال في المدينة المنورة قبل الإفطار في حادث على طريق الهجرة المدينة – مكة ، اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأنه عند اتجاه الفرق لاحد الحوادث على طريق الهجرة، وقع حادث لسيارة عائلية في طريق الهجرة الكيلو 90 و تم طلب الدعم على الفور من قبل الفرقة المباشرة للحادث.

واضاف السهلي: تم توجيه 6 فرق إسعافية وفريق إستجابة متقدمة بقيادة القائد الميداني وفريق إسعافي من الشؤون الصحية حيث اتضح وجود 5 إصابات معظمها خطيرة الإصابة و 7 وفيات وجميعهم من عائلة سعودية.