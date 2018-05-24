هروب عبدالملك الحوثي إلى طهران

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية أن هناك ترتيبات هروب زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي من اليمن إلى طهران خلال 3 أيام.

وقالت المصادر بعد النجاح قوات التحالف بقيادة المملكة في قتل الزعيم السياسي للحوثيين صالح الصماد في 19 ابريل الماضي، بات جليًا أن الوضع على أرض المعركة ليس في صالح الحوثيين، خاصة بعد سيطرة قوات التحالف على 70% من الاراضي اليمنية.

وأضافت المصارد : كما فجر مقتل الصماد الأوضاع، وباتت خسائر الحوثيين متوقعة بشكل كبير سواء في أرض المعركة أو لدى اسيادهم في ايران.

وتابعت : بدأت القيادة الحوثية تشعر بالخطر مما استدعى الترتيب لوضع خطة للهروب من اليمن دون شعور الاخرين، حتى لا تتأثر معنوياتهم.