نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الخبراني والغزواني

تركي السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لكلٍ من ذوي الشهيد الرقيب أول محمد بن جابر يحي خبراني، وذوي الشهيد الرقيب حسن بن سلمان أحمد غزواني من منسوبي القوات البرية، اللذان استشهدا دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .

من جانبهم عبر ذوو الشهيدين الخبراني والغزواني، عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاها الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذيْن استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي.