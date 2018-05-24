بالصور.. نهائي دوري أبطال أوروبا تحت تهديد داعش

طلال الغامدي(صدى):

واصل تنظيم داعش الإرهابي، تهديداته المتعلقة بأهم البطولات الرياضية، حيث يبدون أن نهائي دوري أبطال أوروبا دخل في حسابات التنظيم الإرهابي بعد مونديال روسيا.

وهدد التنظيم الإرهابي عبر عدد من الصور بالقيام بعمل إرهابي في نهائي دوري الابطال بين الريال وليفربول المقرر 26 من شهر مايو الجاري؛ وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

يجدر الإشارة إلى أن هذا التهديد ليس الأول حيث هدد ” داعش ” بالقيام بأعمال إرهابية في كأس العالم 2018 في روسيا، واستهدف عدة نجوم للتخلص منهم أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.