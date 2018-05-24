بالصور.. هدايا زفاف الأمير هاري وميغان ماركل للبيع

لندن(صدى):

عرض أحد الحضور للزفاف الملكي للأمير هاري من ميغان ماركل ، الحقيبة التذكارية التي تلقاها كتذكار من العروسين ، للبيع عبر الإنترنت .

وحظيت الحقيبة التذكارية المصنوعة من القماش السميك، وكُتب عليها أول حرف من اسمي العروسين، وصورة التاج البريطاني إلى جانب تاريخ الزفاف، بإقبال كبير رغم بساطة محتوياتها

حيث تجاوز سعر الحقيبة في المزاد 50 ألف جنيه استرليني، ما يعادل 57 ألف يورو، حيث وصف أحد البائعين الحقيبة بـ ” قطعة من التاريخ وتذكار من الزواج الملكي تم إهداؤه للاحتفال بيوم خاص جدًا ”

وتضم الحقيبة تذكارًا لاصقًا، وشارة خاصة بالمدعوين، وخريطة لقصر ويندسور، وقطعة دائرية كبيرة من الشوكولا عليها الحرفان الأولان من اسمي العروسين، فضلًا عن قارورة ماء وعلبة من البسكويت، إضافة إلى قسيمة خصم 20%على معروضات متجر “ ويندسور كاستل ” .

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