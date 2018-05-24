الإسكان: اكتمال حجز المرحلة الأولى من ” رتاج مكة “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع رتاج مكة، مشيرة إلى أن نسب الحجوزات في المشروع حتى الآن تجاوزت الـ25%.

وصرح سيف بن سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن إجمالي الحجوزات في المشروع منذ الإعلان عن تدشينه مطلع الشهر الجاري تتجاوز 1200 وحدة سكنية، لتكتمل بذلك حجوزات المرحلة الأولى من المشروع، بتجاوز نسبة 25% من إجمال الوحدات السكنية البالغ عددها 4500 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية من المشروع، وأصبح متاحاً أمام المستفيدين.

وأوضح أن مشروع ” رتاج مكة ” يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية وتستهدف من خلالها ضخ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، لتلبية تطلعات المستفيدين من الدعم السكني وتوفير خيارات متنوعة من حيث التصاميم والنماذج وكذلك المساحات والأسعار.

وأفاد إنه يتوازى مع مشروع رتاج مكة، تنفيذ 5 مشاريع أخرى في مدن الرياض وجدة، والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن نسب الحجوزات في هذه المشاريع مرتفعة، وأن الإقبال عليها في تزايد مستمر حيث تم حجز ما يزيد على 70% من مشروعي المدينة المنورة، واكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع ” تلال الغروب ” في محافظة جدة، بعد أن تم حجز أكثر من 1000 وحدة سكنية في المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع ” رتاج مكة ” يقع على مساحة 1.3 مليون متر مربع ويتميز بموقعه الاستراتيجي في حي النورانية على المدخل الشمالي للعاصمة المقدسة، ويأتي بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، كما يتميز بوقوعه داخل النطاق العمراني ويحوي إضافة إلى الوحدات السكينة على 3 جوامع ومسجدين و5 مدارس و7 حدائق وملاعب أطفال، والعديد من المرافق التجارية.