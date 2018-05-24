شير شات تسلط الضوء على النشاطين الاجتماعين

أماني الغامدي(صدى):

سلطت الحلقة الثامنة من مسلسل شير شات الضوء على النشاطين الاجتماعين الذين يدّعون أنهم يدافعون عن حقوق المواطن ويفضحون المسؤولين الذين يرون أنهم فاسدين.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة الثامنة من شير شات.

قال أحد المغردين: اقسم بالله كانت عقدتي الوحيدة بتوتير من زمان كل يوم يثبت الفنان أن مسلسل شير شات الوحيد ع شاشة رمضان اللي استطاع التطرق لواقعنا وهمومنا ومشاكلنا الاجتماعية بقالب كوميدي بحت ومميز شكراً فايز المالكي رجعت لنا روح المسلسلات القديمة.

وقال أخر: سلطت الحلقة الضوء على النشاطين الاجتماعين الذين يدّعون أنهم يدافعون عن حقوق المواطن ويفضحون المسؤولين الذين يرون أنهم فاسدين حيث يقومون بإستفزاز المسؤول حتى يغضب ويخرج من طوره ثم يقومون بتصويره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفضحه بين الناس .