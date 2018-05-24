سفارة المملكة في نيودلهي تحذر من السفر إلى ولاية كيرلا

حمود العنزي(صدى):

حذرت سفارة المملكة في نيودلهي، اليوم الخميس، المواطنين المسافرين إلى ولاية كيرلا من توخي الحذر والحيطة، بعد تصريح وزارة الصحة في الولاية بظهور حالات فيروس ” نيباه “.

وأهابت السفارة بالمواطنين المسافرين إلى الولاية بتوخي الحذر وتجنب السفر إلى المناطق الأربعة ” كوزيكود، مالابورام، ياناد، وكانور ” في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الصحة في ولاية كيرلا أعلنت، أمس الأربعاء، ظهرو حالات فيروس ” نيباه ” في الولاية، لافته إل أن السفر إلى الولاية يعتبر آمنًا وأنه إذا ما رغب زائري الولاية توخي المزيد من الحذر فعليهم تجنب السفر إلى المناطق الأربعة ” كوزيكود، مالابورام، ياناد، وكانور “.