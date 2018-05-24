سفارة المملكة في نيودلهي تحذر من السفر إلى ولاية كيرلا
حذرت سفارة المملكة في نيودلهي، اليوم الخميس، المواطنين المسافرين إلى ولاية كيرلا من توخي الحذر والحيطة، بعد تصريح وزارة الصحة في الولاية بظهور حالات فيروس ” نيباه “.
وأهابت السفارة بالمواطنين المسافرين إلى الولاية بتوخي الحذر وتجنب السفر إلى المناطق الأربعة ” كوزيكود، مالابورام، ياناد، وكانور ” في الوقت الحالي.
وكانت وزارة الصحة في ولاية كيرلا أعلنت، أمس الأربعاء، ظهرو حالات فيروس ” نيباه ” في الولاية، لافته إل أن السفر إلى الولاية يعتبر آمنًا وأنه إذا ما رغب زائري الولاية توخي المزيد من الحذر فعليهم تجنب السفر إلى المناطق الأربعة ” كوزيكود، مالابورام، ياناد، وكانور “.
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