بالفيديو..بطل جريح يوجه رسالة مؤثرة قبل الإفطار برغم من إصابته

نايف السالم(صدى):

حرص جندي من المرابطين على الحد الجنوبي على توجي رسالة مؤثرة مضمونها الفخر والشجاعة والعزيمة على النصر بالرغم من إصابته في إحدى العمليات العسكرية.

وقال المرابط: لا أستطيع أن أصف كمية الفخر والاعتزاز التي أشعر بها كوني أحد المدافعين عن أرض هذا الوطن.. أرض الحرمين الشريفين.

وأضاف: مهما قدمنا من تضحيات وإقدام وعزيمة نظل مقصرين في حق وطننا الغالي.