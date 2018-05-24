بالفيديو..بطل جريح يوجه رسالة مؤثرة قبل الإفطار برغم من إصابته
حرص جندي من المرابطين على الحد الجنوبي على توجي رسالة مؤثرة مضمونها الفخر والشجاعة والعزيمة على النصر بالرغم من إصابته في إحدى العمليات العسكرية.
وقال المرابط: لا أستطيع أن أصف كمية الفخر والاعتزاز التي أشعر بها كوني أحد المدافعين عن أرض هذا الوطن.. أرض الحرمين الشريفين.
وأضاف: مهما قدمنا من تضحيات وإقدام وعزيمة نظل مقصرين في حق وطننا الغالي.
#رسالة_جندي_قبل_الإفطار
مهما قدمنا من تضحيات وإقدام وعزيمة نظل مقصرين في حق وطننا الغالي . pic.twitter.com/4QlE8XAhoV
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) May 24, 2018
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 59 دقيقة
طهور ان شاء الله ،،ولابأس عليك يابطل..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47557 ] نشر منذ 42 دقيقة
طهور بإذن الله يابطل ,,
,, اسأل الله ان يشفيك ويعافيك ، ويسبغ عليك ثياب الصحه والعافيه ، انت وكل مصاب .. آمين ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1245 ] نشر منذ 4 دقائق
طهور ان شاء الله با بطل
اقسم بالله انكم رجال وابطال حقيقيون ربي يشفيك يا بطل وتقوم با السلامه وربي يحفظ المملكه ويطوول بعمر ملكنا وولي عهد وينصرنا على اذناب المجوس الكلاب تف عليهم