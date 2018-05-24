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  3. بالفيديو..بطل جريح يوجه رسالة مؤثرة قبل الإفطار برغم من إصابته

بالفيديو..بطل جريح يوجه رسالة مؤثرة قبل الإفطار برغم من إصابته

بالفيديو..بطل جريح يوجه رسالة مؤثرة قبل الإفطار برغم من إصابته
نايف السالم(صدى):

حرص جندي من المرابطين على الحد الجنوبي على توجي رسالة مؤثرة مضمونها الفخر والشجاعة والعزيمة على النصر بالرغم من إصابته في إحدى العمليات العسكرية.

وقال المرابط: لا أستطيع أن أصف كمية الفخر والاعتزاز التي أشعر بها كوني أحد المدافعين عن أرض هذا الوطن.. أرض الحرمين الشريفين.

وأضاف: مهما قدمنا من تضحيات وإقدام وعزيمة نظل مقصرين في حق وطننا الغالي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 59 دقيقة

طهور ان شاء الله ،،ولابأس عليك يابطل..

[ عدد التعليقات: 47557 ] نشر منذ 42 دقيقة

طهور بإذن الله يابطل ,,

,, اسأل الله ان يشفيك ويعافيك ، ويسبغ عليك ثياب الصحه والعافيه ، انت وكل مصاب .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1245 ] نشر منذ 4 دقائق

طهور ان شاء الله با بطل
اقسم بالله انكم رجال وابطال حقيقيون ربي يشفيك يا بطل وتقوم با السلامه وربي يحفظ المملكه ويطوول بعمر ملكنا وولي عهد وينصرنا على اذناب المجوس الكلاب تف عليهم

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