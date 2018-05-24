” آل الشيخ ” يعتذر عن رئاسته الشرفية للأهلي المصري

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وأكد ” آل الشيخ ” في بيان على مدى حبه واعتزازه بالنادي الأهلي، قائلًا ” على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي ومازال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائمًا في وجداني “.

وأضاف ” كنت حريصًا أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، و يتم دائمًا تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي، وهو أمر أحزنني كثيرًا ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شئ “.

واستكمل بيانه معلنًا بشكل رسمي اعتذاره عن الرئاسة الشرفية، قائلًا ” إلا أنني اليوم أجد نفسي مضطرًا أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولي عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم “.

وبعد بيان المستشر تركي آل الشيخ بالتخلي عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، تصدر وسم ” تركيبراالاهلي ” التريند المصري، وذلك بعد أن غير المستشار تركي آل الشيخ مسار صفقة رامون دياز من الأهلي المصري إلى الاتحاد.