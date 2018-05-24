أمانة المنطقة الشرقية تلزم المزارعين باستخدام الأغطية البلاستيكية وليس البطاطين

نايف السالم(صدى):

رصدت أمانة المنطقة الشرقية بعض الممارسات غير الصحية التي تقوم بها العمالة الوافدة، بسوق الخضارالمركزي بالدمام ؛ ومنها استخدام الأغطية التقليدية “البطانيات” في تحميل وتنزيل وتغطية الخضروات الورقية، وبدورها صادرت الفرق الميدانية عدد كبير من الأغطية المخالفة والمستخدمة في تغطية الخضروات الورقية.

وشددت أمانة الشرقية جميع المزارعين والعاملين في السوق على تطبيق الممارسات الصحية الخاصة بتغطية الخضروات الورقية واستخدام الأغطية البلاستيكية.

ومن جهته، صرح محمد بن عبدالعزيز الصفيان المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، بأن الأمانة تتأهب لتنفيذ خطة تطويرية لسوق الخضار المركزي في مدينة الدمام، تهدف الى تحويل السوق إلى منطقة جذب سياحي واستثماري للمتسوقين من خلال العديد من الإصلاحات الجوهرية التي سيتم إدخالها في السوق قريبا.

وأضاف الصفيان في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الخطة التطويرية للسوق والتي اعتمدها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مؤخرا تهدف إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في السوق، والذي يستقطب عشرات الآلاف من المتسوقين، نظرا لموقعه الاستراتيجي وكبر مساحته وتوافر العديد من المرافق والخدمات،

وكشف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية اضافة خدمة المراقبة من خلال الكاميرات حيث جرى تركيب (23) كاميرا موزعه على أرجاء السوق لضبط المخالفات والتجاوزات من قبل أصحاب المحلات داخل السوق وتعد هذه الخطوة الاولى من نوعها في أسواق النفع العام على مستوى المملكة.

وأفاد الصفيان أن الإدارة العامة للأسواق فرغت مؤخرا من تدقيق وتوثيق وتجديد أكثر من 500 عقد مبسط ومحل بالمظلات النظامية وجاري إدخالها في برنامج تجديد العقود عن طريق موقع الأمانة الإلكتروني، مشيرًا إلى إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التطويرية لخدمة المستفيدين والتي شملت إعادة تنظيم انسيابية الحركة المرورية بالسوق والبدء في سفلتة العديد من الشوارع الرئيسية وإصلاح الأرصفة.

وأوضح إنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة أعداد الفرق الرقابية في السوق، حيث يعمل حاليا وخلال شهر رمضان المبارك 4 فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على جميع المقاولين العاملين في السوق بهدف التأكد من التزامهم بالأنظمة واللوائح المعمول بها.