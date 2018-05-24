بالصور.. معركة شرسة بين نسر وثعلب على أرنب في الهواء

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً مذهلة لصراع بين نسر وثعلب جائع على أرنب ، ألتقطها مصور للطبيعة خلال زيارته حديقة جزيرة سان خوان الوطنية في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة.

تظهر الصور ثعلبا يتجول مع أرنب بين فكيه بعد أن قام باصطياده، لكنه يتعرض فجأة إلى عملية سرقة من قبل نسر، حيث رفض الثعلب التخلي عن وجهته ورفعه النسر في الهواء عدة أمتار.

في نهاية المطاف، خسر الثعلب المعركة وطار النسر مع وجبته الدسمة.