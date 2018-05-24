استفيدي من أفضل خلطات الحناء للعناية بالشعر

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الخلطات المنزلية الطريقة المثالية للعناية بالشعر أي تطويله وتنعيمه وتكثيفه لأنها تحتوي على مواد طبيعية تغذي الشعر من جذوره وغير مضرة. كذلك، تعتبر سهلة التطبيق ولا تتطلب سوى بضع دقائق كما تضمن لك نتائج سريعة.

اكتشفي خلطات حناء الشعر في النقاط التالية وجربيها في البيت.

خلطات بالحناء لتطويل الشعر

– خلطة الحناء والزبادي: ضعي في وعاء نصف كوب من الحناء وكوب من المياه الفاترة وكوب من اللبن الزبادي ثمّ اخلطي المكوّنات جيداً. في الخطوة التالية، ادهني المزيج على شعرك من جذوره حتى اطرافه واتركيه لمدة 3 ساعات تقريباً قبل غسله بالمياه الدافئة. تعمل هذه الخلطة على تطويل الشعر وتمنحه اللمعان لذلك طبقيها مرة في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

– خلطة الحناء والبيض: ضعي في وعاء كوب منالحناء وكوب من المياه وبيضتين ثمّ اخلطي جيداً واتركي المزيج جانباً لمدة 30 دقيقة تقريباً. في الخطوة التالية، ادهني المزيج على شعرك من فروة رأسك وصولاً إلىالأطراف واتركيه لمدة ساعتين تقريباً قبل غسل شعرك بالمياه الفاترة والشامبو.

خلطات بالحناء لتكثيف الشعر

– خلطة الحناء والعسل: ضعي في كوب من المياه الدافئة ملعقتين كبيرتين من العسل واخلطي جيداً حتى يذوب. بعد ذلك، ضعي الخليط في وعاء وأضيفي كوب من الحناء واخلطي المكوّنات. في الخطوة التالية، اتركي المزيج جانباً لمدة ساعة ثمّ طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 6 ساعات. ثمّ اغسلي شعرك بالمياه الفاترة وكرّري هذه الخلطة مرة في الأسبوع لمدة شهر.

– خلطة الحناء والليمون والشاي: اخلطي في وعاء كوب من الشاي الساخن ونصف كوب من الحناء وعصير حبة من الليمونة الحامضة. في الخطوة التالية، اتركي المزيج جانباً لمدة 30 دقيقة تقريباً ثمّ طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 6 ساعات قبل غسل بالمياه الفاترة.

خلطات بالحناء لتنعيم الشعر

خلطة زيت الخردل والحناء: ضعي في وعاء كوب من الحناء ونصف كوب من زين الخردل وملعقة كبيرة من عصير ليمون الحامض واخلطي جيداً. بعد ذلك، افركي شعرك بهذا المزيج واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريباً.

خلطات بالحناء لصبغ الشعر

خلطة لصبغ الشعر باللون الأشقر: اخلطي في وعاء كوبين ونصف من الحناء وكوبين من الكركم وملعقة صغيرة من عصير ليمون الحامض وملعقة صغيرة من خل التفاح. في الخطوة التالية، ادهني المزيج على شعرك واتركيه لمدة 3 ساعات تقريباً لتحصلي على نتائج إيجابية.