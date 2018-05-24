بالصور.. فهد المولد في الاتحاد حتى 2022

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الخميس، تجديد عقد اللاعب فهد المولد مع النادي، لمدة 4 أعوام من تاريخ انتهاء عقده السابق، على أن ينتهي العقد الجديد في 2022م.

وتمنى رئيس نادي الاتحاد الاستاذ نواف بن ناصر المقيرن التوفيق للاعب مع زملائه خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توقيع العقد بحضور وكيل اللاعب الدكتور منصور اليامي.

وأشار النادي أنه تم توقيع عقد التجديد بناءً على اتفاقية التجديد التي تم توقيعها سابقًا مع اللاعب، ووفقًا لنموذج عقود اللاعبين المحترفين المعتمد من اتحاد كرة القدم.