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بالصور.. فهد المولد في الاتحاد حتى 2022

بالصور.. فهد المولد في الاتحاد حتى 2022
ماجد الأشرم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الخميس، تجديد عقد اللاعب فهد المولد مع النادي، لمدة 4 أعوام من تاريخ انتهاء عقده السابق، على أن ينتهي العقد الجديد في 2022م.

وتمنى رئيس نادي الاتحاد الاستاذ نواف بن ناصر المقيرن التوفيق للاعب مع زملائه خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توقيع العقد بحضور وكيل اللاعب الدكتور منصور اليامي.

وأشار النادي أنه تم توقيع عقد التجديد بناءً على اتفاقية التجديد التي تم توقيعها سابقًا مع اللاعب، ووفقًا لنموذج عقود اللاعبين المحترفين المعتمد من اتحاد كرة القدم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 2 دقيقتين

تستاهل يافهدنا وترجع اقوى 💛💪💪💪

[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 1 دقيقة

الله يبارك في عمرك يابطل وحشت النمور والمستطيل الأخضر

[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 1 دقيقة

شكرا فهد بقائك في بيتك الاتحادي 😍

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