بالفيديو.. رجل يدع الكوبرا تلدغه كل أسبوع لسبب غريب

مانيلا(صدى):

أثار رجل فليبيني يٌدعى ” جو فرناندو ، 31 عاماً ” ذهول وحيرة الأطباء لتحصنه ضد سموم أفعى الكوبرا، نتيجة تعايشه مع الأفاعي لفترة طويلة .

وأكد الأطباء أن جو أصبح محصنًا ضد السموم بعد التعامل مع الثعابين لمدة 27 عامًا، إذ يدع جو الكوبرا تلدغه مرة كل أسبوع للحفاظ على قوته، كطريقة لتعزيز مقاومة جسمه للسم القاتل .

وكان بدأ جو الذي يُطلق عليه اسم “ رجل السم ” ، يتتبع الثعابين كهواية عندما كان في الـ 14 من عمره، ومنذ ذلك الحين أُصيب بمئات من اللدغات ودخل المستشفى، كما كاد أنّ يموت 5 مرات.

وقد قال جو في تصريحات إعلامية ، عادة ما أتعرض للدغ دون قصد، ولكني أصبحت مُحصنًا بسبب ذلك، وأتعرض للدغ بشكل متكرر لتكون مناعتي أقوى بكثير، فأنا أحب الأفاعي وأريد أن تتم توعية الناس بما أفعله بهوايتي، إذ للثعابين دور في النظام البيئي وحياتنا أيضًا .

وأوضح أنه ليس قلقًا على الإطلاق من لدغات الأفاعي، لأنه أصبح ذا مناعة الآن وفي آمان.

وظهر جو في مقطع فيديو متداول ، وهو يسمح لكوبرا فلبينية قاتلة أن تلدغ ذراعه الأيمن، وعلى الرغم من أنه عادة ما تسبب اللدغة مشاكل فورية في التنفس وفقدان الوعي، وحتى الموت أحيانًا، إلا أنه لا يُظهر أي من هذه الأعراض .