” الترفية ” تعلن جدول دسم من الفعاليات الرمضانية

حمود العنزي(صدى):

تستمر الفعاليات الرمضانية للهيئة العامة للترفيه، والتي أعدتها ضمن روزنامتها للشهر الكريم، لتجمع بين المتعة والفائدة لجميع شرائح المجتمع مراعية فيها روحانية الشهر الفضيل، حيث تنطلق هذا الأسبوع فعالية ” غبقة2 ” في قاعة أوشا بالرياض في الفترة من 9 إلى 13 رمضان من الثامنة وحتى الثانية صباحاً، لجميع الفئات.

كما تُقدم فعالية ” سفن مونز ” على الدائري الشمالي بجانب مركز الملك عبدالله المالي طوال الشهر من الإفطار حتى الثالثة صباحاً، إذ تتاح للحضور فرصة مشاهدة عروض الـ 3DM المدهشة على القبب السبع التي تتكون منها الفعالية، وتناول أشهى الأطباق من مختلف البلدان.

و تضم قاعة الفريدة فعالية ” لمة رمضانية ” والتي تبدأ من اليوم حتى العاشر من رمضان، من الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً، وتستهدف المهتمين بالتعرف على ثقافات البلدان الإٍسلامية في الشهر الكريم. بينما فعالية ” رمضان في حارتنا ” فهي تجمع بين المأكولات الشهية والألعاب المسلية والعروض الكوميدية مع معرض كبير لمختلف المنتجات طوال الشهر الفضيل، وذلك من الإفطار حتى الرابعة صباحاً، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتقدم فعالية ” حارة الترفيه ” عروضها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن طوال الشهر، إذ استقطبت خلال الفترة الماضية آلاف الزوار، حيث يستمتع الجمهور في المكان الذي يحوي عروضاً تراثية وألعاباً شعبية مع فرص الفوز بالجوائز التي يقدمها برنامج ” ليالي المملكة ” الذي يبث على قناة ” إم بي سي ” عند الـ 11:30 يومياً من موقع الفعالية التي يكون الدخول إليها مجاناً لجميع الفئات

وفي جهة أخرى ،يُقام معرض ” شالكي 3 ” في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية في الفترة من 12 إلى 14 رمضان، من التاسعة إلى الـ 2 صباحاً ويجمع بين الطابع التراثي بالابتكار الحديث، بينما تبدأ فعالية مهرجان “بساط الريح 19″ في أرض المعارض والمؤتمرات في جدة، والتي تستمر حتى العاشر من رمضان من 9 مساءً إلى 2.30 صباحاً.

وتنطلق في 14 رمضان حتى الـ 23 من الشهر، فعالية ” فوانيس ” في أرض الريبال بجدة لتجمع نخبة من مختلف المصممين المميزين السعوديين والخليجيين، ويستمتع الزائر بمشاهدة العروض الترفيهية الشيقة ومنها المسرح، والحكواتي، ومنطقة الألعاب، وعروض النوافير، إضافة إلى تناوله أشهى الأطعمة من مختلف الأذواق.

وكما تنطلق فعالية “نقوة ” في لي بريستيج مول من 14 إلى 16 رمضان لجميع الفئات، وفي فعالية ” تكية ” الواقعة في شارع التحلية سيتحول المكان إلى منطقة مشابهة لمنطقة البلد في جدة، حيث تتجسد فيها الأجواء الرمضانية الحجازية القديمة، وذلك في الفترة من 7 إلى 12 رمضان لجميع الفئات.

وتستمر طوال الشهر فعالية خيمتنا من وقت الإفطار حتى السحوروذلك بحي الزهراء، بينما بدأت فعالية ” خان الخليلي ” في بوابة جدة – إعمار وتستمر حتى 11 رمضان، التي يحضرها شخصيات فنية مصرية لمشاهدة أجواء حي خان الخليلي المصري القديم الرائعة.

وتستعد اليوم، ملاهي جنقل لاند في انطلاق فعالية ” 1351ه ـ ” ، التي تستهدف تعريف وتثقيف الشباب بالعادات والتقاليد والحرف المهنية المتوارثة خلال الأجيال المتعاقبة، وذلك حتى الـ 18 من رمضان .

وفي المقابل، يستضيف مركز ” سايتك ” في الخبر فعالية ” حزاوي ” في الفترة من 14 إلى 16 رمضان لجميع الفئات التي يمتزج فيها الماضي بالحاضر والغد بالمستقبل والفن بالتراث الأصيل في أجواء رمضانية مع تقديم عروض ترفيهية شيقة ، بينما سيكون سكان الخبر على موعد مع الفعالية المتجددة ” طلعة رمضانية ” التي ستقام في حديقة الأمير سعود بن نايف والمخصصة للعائلات في الفترة من 10 إلى 19 رمضان من التاسعة مساءً إلى الثانية صباحاً، وذلك بعد النجاح الذي حققته في المواسم الماضية.

وأما الأحساء سوف تشهد فعاليتان ضمن روزنامة رمضان 2018، الأولى ” كراج ” في طريق الخليج بحي الروضة وخصصت للعائلات وذلك في الفترة من 8 إلى 12 رمضان، والثانية فعالية ” سراج ” في مجمع الراشد تاون سكوير في الفترة من 12 إلى 18 رمضان والتي تبدأ في الـ 8.30 مساءً إلى 2.30 صباحاً، وتتناول فيها التراث الشعبي الجميل بطابع رمضاني عبر عدة أنشطة ترفيهية وثقافية.

ويذكر أن الهيئة دعت الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه هنا ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط هنا للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.