بسبب ين واحد.. خليلودزيتش يقاضي الاتحاد الياباني

طلال الغامدي(صدى):

توجه محامو المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم الخميس، بحجة ” الضرر بالسمعة والشرف ” بعد إقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الشهر الماضي.

وطالب المحامون بتعويض لموكلهم قدره ين واحد فقط لا غير، لافتين إلى أن: ” الأمر لا يتعلق بالمال بالنسبة لوحيد، أوصل اليابان إلى كأس العالم ولا يريد أن يكون الخروف الأسود الذي يبدو غبيًا، إنه متألم للغاية ويشعر بالخيانة ” ، متابعين: ” خالف الرئيس تاشيما (رئيس الاتحاد الياباني) قواعد الحوكمة الخاصة بالاتحاد الياباني لكرة القدم، وبالتالي نسعى للحصول على اعتذار رسمي ” .

وأوضح خليلودزيتش الشهر الماضي لدى وصوله إلى مطار هانيدا في طوكيو: ” لا زلت لا أفهم ماذا حصل، أتيت إلى هنا لمعرفة الحقيقة، أشعر وكأنني رميت في سلة المهملات، علي أن أقاتل ضد ما يضر بكبريائي ” ، متابعًا بتحد ” أنا لم أنته بعد ” .

وعلى جانب آخر، كشف الرئيس تاشيما أن سبب إقالة المدرب البوسني هو سوء التواصل بين الأخير وبعض اللاعبين الرئيسيين في المنتخب، وهي تهمة نفاها خليلودزيتش بغضب، لكن أحد الركائز الأساسية في ” الساموراي الأزرق ” كيسوكي هوندا كان أيضًا من منتقدي أسلوب البوسني.