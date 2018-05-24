ياري مينا يوضح حقيقة رحيله عن البارسا

ماجد محمد(صدى):

نفى مدافع برشلونة الإسباني، الكولومبي ياري مينا، ما يتم تداوله عن رحيله عن البارسا، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يخطر بباله وأنه يريد: ” تحقيق النجاح هنا والتعلم كل يوم من زملائي ومواصلة التحسن ” .

وأضاف ياري مينا قائلًا: ” الأمر ليس سهلاً، لأن البرسا هو أفضل فريق في العالم، ويتطلب منك الفوز دائماً، لكن هذا تحد رائع ” ، لافتًا إلى أن انتقاله إلى برشلونة: ” أفضل شيء حدث لي وأستمتع به لأقصى درجة.. أنا سعيد هنا وأريد صناعة التاريخ مع هذا الفريق واكتساب ثقة المدرب وزملائي والمشجعين. ”

وأوضح اللاعب الكولومبي معلقًا على الانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة ليفانتي: ” وصلت في وسط الموسم في لحظة صعبة، وتحدثت مع بعض الزملاء في هذا الأمر، لكن الآن علي أن أثبت معنى وجودي هنا وتقديم أداء جيد منذ بداية الموسم المقبل ” ، مضيفًا: ” الأمر معقد لأنك ترغب في تقديم كل ما لديك، وأحيانًا لا تسير الأمور كما تريد وترتكب أخطاء.. يجب نسيان ما حدث والنظر للأمام. “