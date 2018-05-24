مع اقتراب تنفيذ قرار السماح للنساء بالقيادة.. ألوان زاهية للمركبات تنتظرهن

حمود العنزي(صدى):

تتأهب معارض السيارات بالاستعداد لميعاد اقتراب تنفيذ الأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، حيث حرصت معارض بإضفاء ألوان نسائية على مركباتها لجذب مزيد من النساء للشراء .

ويُذكر أن المملكة حددت شهر يونيو المقبل لتنفيذ هذا القرار التاريخي، وقد صدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.